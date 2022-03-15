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Сегодня, 12:18

«Он стал заложником собственной славы». Сехудо жестко раскритиковал Конора

Давид Хачатрян
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Бывший двойной чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе Генри Сехудо считает, что Конор Макгрегор не вернется на прежний уровень, потому что он слишком упрям и его окружают неправильные люди.

«Он больше не тот боец, что раньше, — сказал Сехудо на YouTube-канале The Triple C & Schmo Show. — Люди понимают, что он просто играет на публику, у него нет прежнего запала. Для меня он просто чувак, который при помощи манипуляций добрался до титулов, а публика на это просто купилась.

Он выезжал на одном боксе. Как только все поняли, что его можно спокойно бить по выставленной вперед ноге, то его тут же раскусили. В некоторых аспектах Конор действительно хорош. Но он слишком упрямый и вокруг него куча льстецов. Он никогда не станет лучше. Он стал заложником собственной славы».

В последних четырех поединках ирландский боец потерпел три поражения. В последнем бою он проиграл техническим нокаутом в первом раунде Дастину Порье 10 июля 2021 года на UFC 264.

Бывший двойной чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе Генри Сехудо считает, что Конор Макгрегор не вернется на прежний уровень, потому что он слишком упрям и его окружают неправильные люди.

Генри Сехудо
Конор Макгрегор
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