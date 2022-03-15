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Сегодня, 12:36

Стерлинг хочет показать Яну на UFC 273 сцену из фильма

Давид Хачатрян
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Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг рассказал, что он усердно тренируется и готовит для Петра Яна на UFC 273 сцену из фильма.

«9 апреля будет сценой из фильма! UFC 273, — написал Стерлинг в Instagram. — Не могу дождаться, чтобы устроить для фанатов грандиозное шоу. 9 апреля я покажу лучшую игру года!».

Также Стерлинг сообщил, что он успешно восстановился после операции. «Я горжусь, что я вновь могу тренироваться после операции на шее. Был момент, когда я подумал, что нервное сплетение никогда не заживет и я не смогу восстановить былую форму».

Реванш между россиянином и американцем должен состояться 9 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, Флорида. Поединок пройдет за титул UFC в легчайшем весе.

Алджамейн Стерлинг
Петр Ян
UFC
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