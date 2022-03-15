Соннен считает, что Адесанья нуждается в Ковингтоне

Аналитик и бывший боец UFC Чейл Соннен заявил, что Колби Ковингтон может помочь Исраэлю Адесанье раскрутить их бой, сделав его одним из самых громких боев UFC в этом году.

«За последние две недели Колби вызвал трех бойцов: Камару Усмана, Исраэля Адесанью и Дастина Порье, — сказал Соннен на своем YouTube-канале. — У всех этих парней дома лежит титул чемпиона UFC. Это жесткие вызовы. Колби находится в трудном положении. Он занимает первую строчку рейтинга UFC в своем дивизионе, но при этом не может драться за титул. Он готов подняться в весе и попытать счастье в среднем дивизионе.

По моему мнению, никто не нуждается в Колби так сильно, как Адесанья. В последнее время Адесанья дерется против парней, которые не раскручивают поединок в СМИ. Они не привлекают внимания зрителей. Если бы Адесанья посмотрел на то, что может сделать Ковингтон в этом направлении, то он непременно захотел бы иметь с ним дело».

Ранее Ковингтон говорил, что готов подняться в весе и победить Адесанью. «Я не против того, чтобы подняться в средний вес и избить Адесанью, — сказал Ковингтон Yahoo Sports. — Он так себе боец. Адесанья не выдержит того темпа боя, который я ему задам. Для меня не будет проблемой провести ему тейкдаун».

В главном событии UFC 272 Ковингтон победил Хорхе Масвидаля (35-16) единогласным решением судей (49 — 46, 50 — 44, 50 — 45). Турнир проходил 6 марта на арене T-Mobile в Лас-Вегасе, Невада. Адесанья бился 12 февраля на UFC 271, выиграв единогласным решением судей Роберта Уиттакера (49 — 46, 48 — 47, 48 — 47).