Алджамейн Стерлинг провел тренировку с Фрэнсисом Нганну

Обладатель пояса чемпиона UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг провел тренировку с действующим чемпионом тяжелого дивизиона Фрэнсисом Нганну. Бойцы потренировались в зале Xtreme Couture MMA в Лас-Вегасе.

Нганну проведет защиту пояса в ночь на 23 января в главном событии турнира UFC 270. На счету камерунца 16 побед и 3 поражения. Оппонент — бывший товарищ по команде Сирил Ган (10 побед, 0 поражений).

Ожидается, что в начале следующего года Стерлинг проведет повторный бой с Петром Яном. В их первом поединке, который состоялся в марте этого года в Вегасе, россиянин проиграл из-за дисквалификации за неумышленный, но запрещенный удар коленом в голову. Ян уверенно побеждал оппонента по очкам.

В активе Яна 16 побед и 2 поражения. У Стерлинга 20 побед и 3 поражения.