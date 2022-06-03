Вагабов: «Александру Емельяненко поможет только Федор»

Чемпион UFC Fight Nights в полутяжелом весе Вагаб Вагабов готов помочь Александру Емельяненко подготовиться к бою с Вячеславом Дациком.

«Если он будет соблюдать спортивный режим, то я, конечно, помогу ему подготовиться [к Дацику]. Просто сегодня Александр никого не слушает. Одно время он слушал только своего брата Федора, но потом у них возник какой-то конфликт. Я думаю, что только Федор поможет Александру», — сказал Вагабов.

Бой по правилам бокса между Александром Емельяненко и Вячеславом Дациком состоится в сентябре в лиге Hardcore Boxing.

11 июня в Москве в главном событии турнира PRAVDA Вагабов встретится с профессиональным боксером Дмитрием Кудряшовым.