Бывший чемпион в наилегчайшем и легчайшем весах американец Генри Сехудо подтвердил желание вернуться из отставки ради боя с действующим чемпионом полулегкого дивизиона австралийцем Алексом Волкановски.

«Я не Жорж Сент-Пьер, который выбрал себе удобного соперника в лице Майкла Биспинга и затем ушел. Я хочу сразиться с человеком, который занимает третью строчку в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от весовых категорий и, вероятно, является величайшим полулегковесом в истории. Либо я побью его, либо он надерет мне задницу. Я готов рискнуть», — сказал Сехудо в интервью ESPN MMA.

У 34-летнего Сехуло 16 побед и 2 поражения. В активе 33-летнего чемпиона из Австралии — 23 победы и 1 поражение.