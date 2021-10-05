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Сехудо — о бое с Волкановски: «Либо я побью его, либо он надерет мне задницу»

15:08
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Бывший чемпион в наилегчайшем и легчайшем весах американец Генри Сехудо подтвердил желание вернуться из отставки ради боя с действующим чемпионом полулегкого дивизиона австралийцем Алексом Волкановски.

«Я не Жорж Сент-Пьер, который выбрал себе удобного соперника в лице Майкла Биспинга и затем ушел. Я хочу сразиться с человеком, который занимает третью строчку в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от весовых категорий и, вероятно, является величайшим полулегковесом в истории. Либо я побью его, либо он надерет мне задницу. Я готов рискнуть», — сказал Сехудо в интервью ESPN MMA.

У 34-летнего Сехуло 16 побед и 2 поражения. В активе 33-летнего чемпиона из Австралии — 23 победы и 1 поражение.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора

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