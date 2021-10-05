Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов встретился с нападающим «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду и другими футболистами английского клуба.

«Лучший в истории. Продолжай творить, чемпион. Ты вдохновляешь миллионы людей по всему миру», — написал Хабиб в Instagram.

Россиянин также опубликовал несколько фотографий и видео, на которых 36-летний португалец в шутку пытается совершить проход в ноги и общается с ним в компании с хавбеком «МЮ» Полем Погба и бывшим защитником клуба Рио Фердинандом.