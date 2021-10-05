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Хабиб — Роналду: «Лучший в истории»

21:03
Хабиб Нурмагомедов (слева) и Криштиану Роналду. Фото Instagram
Хабиб Нурмагомедов (слева) и Криштиану Роналду. Фото Instagram
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Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов встретился с нападающим «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду и другими футболистами английского клуба.

«Лучший в истории. Продолжай творить, чемпион. Ты вдохновляешь миллионы людей по всему миру», — написал Хабиб в Instagram.

Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

Россиянин также опубликовал несколько фотографий и видео, на которых 36-летний португалец в шутку пытается совершить проход в ноги и общается с ним в компании с хавбеком «МЮ» Полем Погба и бывшим защитником клуба Рио Фердинандом.

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Иван Шитик все материалы автора

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