Холланд через два дня после боя в UFC поймал угонщика автомобилей

Американскому средневесу UFC Кевину Холланду удалось поймать преступника, угонявшего автомобиль одного из его соседей. О деталях инцидента он подробно рассказал в интервью Ариэлю Хельвани.

«Я побежал за ним, захватив с собой кофейную кружку, — типа, на этот раз я не облажаюсь, — сказал Холланд The MMA Hour. — Я взял свою кофейную кружку! Я гонюсь за ним, и в какой-то момент он наклоняется, вытягивает руку, и я не знаю, что он этим имел в виду — остановиться или что? Я бью его кофейной кружкой, перевожу его на землю, сажусь сверху, кладу колено на живот и затем начинаю удерживать его с боку в стиле Хабиба. Он закричал: «Я не могу дышать», — и тогда я поднял его и положил на обочину. Я не хотел быть похожим на копа, удерживавшего парня на земле, который просил о помощи из-за нехватки кислорода (имеет в виду убитого полицейским Джорджа Флойда. — Прим. «СЭ»). Поэтому я подумал, что, черт возьми, давай-ка просто положу его сюда».

В соглавном событии турнира UFC Fight Night 193, который состоялся в ночь на 3 октября в Вегасе, Холланд встретился с Кайлом Дакасом. Изначально Болтун (прозвище Холланда) проиграл бой удушающим приемом в первом раунде. Однако после совещания рефери и официальных лиц UFC бой был признан несостоявшимся из-за того, что он пропустил удар головой, после которого оказался в нокдауне.