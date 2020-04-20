Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

«Сбежал, поджав хвост». Фергюсон заявил, что Хабибу пора завершать карьеру

11:26
Хабиб Нурмагомедов. Фото Федор Успенский., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Хабиб Нурмагомедов. Фото Федор Успенский., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Боец UFC Тони Фергюсон в очередной раз подверг жесткой критике чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова за отказ от боя с ним.

— Я думаю, что Хабиб сам все понимает, — цитирует ESPN Фергюсона. — Ему пора уходить. Он это и сделал — сбежал, поджав хвост. Но я надеюсь, что у него все хорошо, и он с семьей в безопасности. Когда дело касается семьи, я никого не оскорбляю. Но при этом надеюсь, что он не только говорит, но и тренируется

Центральным событием UFC 249 должен был стать бой между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном, но действующий чемпион в легком весе, который находится в России, отказался от поединка из-за пандемии коронавируса. Российского бойца заменили на Джастина Гэтжи и планировали провести турнир на закрытом острове.

Единоборства / ММА: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
9
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир