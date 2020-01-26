Сайборг нокаутировала Бадд в дебютном бою в Bellator и стала чемпионкой организации

Бывшая чемпионка UFC в полулегком весе Крис «Сайборг» Жустино дебютировала в Bellator. На турнире Bellator 238 в Инглвуде (США) она техническим нокаутом победила чемпионку организации Джулию Бадд. Бразильянка взяла верх над канадкой в четвертом раунде.

Несколько месяцев назад 34-летняя Сайборг разорвала контракт с UFC из-за конфликта с главной организации Дэной Уайтом. На ее счету 22 победы и 2 поражения в ММА. У 36-летней Бадд 13 побед и 3 поражения.