Холли Холм подерется с Майрой Сильвой 15 июля на UFC Fight Night

41-летняя экс-чемпионка в легчайшем весе Холли Холм (14-6) проведет первый бой по новому контракту с UFC против 31-летней бразильянки Майры Буэно Сильвы (10-2) 15 июля на UFC Fight Night в Лас-Вегасе, США. Об этом сообщил журналист Ариэль Хельвани.

Холм прошлый поединок выиграла у россиянки Яны Сантос (14-7) единогласным решением судей. Бой состоялся 25 марта на UFC on ESPN 43 в Сан-Антонио, США.