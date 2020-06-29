Бывший российский боец смешанного стиля Олег Тактаров опубликовал новую фотографию на своей странице в Instagram. 52-летний россиянин порассуждал о самоизоляции.

— Самоизоляция это когда не сидишь с друзьями по ресторанам вечерами , а питаешься только тем, что сам приготовил. Это когда от отсутствия работы занимаешься спортом каждый день. Это когда работаешь на улице под солнцем в саду или месишь цемент у дома... Это когда становишься и каменщиком и сантехником и писателем в одном лице... Это когда не впускаешь в свою жизнь негативное и спокойно спишь по ночам, потому что никто не трепит нервы... Иногда Мироздание дарит тебе такой подарок, чтобы получить потом более эффективного тебя, ценящего время и предоставленные шансы... Аминь, — написал Тактаров.