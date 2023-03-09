Саид Нурмагомедов заявил, что недоволен боем с Кахрамоновым

Российский боец UFC Саид Нурмагомедов признался, что недоволен боем против Саид-Йокуба Кахрамонова.

«Самим боем я недоволен, потому что его проигрывал, но доволен тем, что финишировал соперника. В этом бою у меня были отеки, я слишком залился водой и был беспомощным. На опыте и мастерстве сделал свое дело. Этот прием я постоянно оттачиваю и владею им хорошо», — сказал Нурмагомедови MMA.Metaratings.ru.

На счету 30-летнего Нурмагомедова 17 побед и 2 поражения за карьеру в ММА.