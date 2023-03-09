Петр Ян дал прогноз на бой Стерлинга и Сехудо

Экс-чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян (16-4) считает, что чемпион в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг (22-3) одолеет бывшего двойного чемпиона в наилегчайшем и легчайшем весе Генри Сехудо (16-2).

«Если этот бой состоится, я думаю, что Стерлинг победит. Повлияет ли то, что Сехудо возвращается после простоя? Конечно, повлияет. Я думаю, что Генри не покажет свою лучшую форму», — сказал Ян на пресс-конференции UFC.

Стерлинг и Сехудо подерутся 6 мая на UFC 288. Турнир пройдет в «Пруденшал-центр» в Ньюарке, США.