Садулаев рассказал о потасовке, в которой помог вызволить болельщика из рук охраны на турнире UFC в Абу-Даби

Лучший борец планеты, двукратный чемпион Олимпийских игр россиянин Абдулрашид Садулаев прокомментировал потасовку, в которую он вмешался на турнире UFC 267 в Абу-Даби.

На видео (отметка 05:27) видно, как борец, похоже, помогает вызволить болельщика из рук охраны UFC.

«Там такое небольшое недоразумение было. Проблем не было. UFC любят суету нагонять», — сказал Садулаев журналистам после взвешивания перед участием в «Гран-при Москвы — Кубке АЛРОСА».

Соперником Садулаева на «Гран-при Москвы — Кубке АЛРОСА» станет представитель Македонии Магомедгаджи Нуров. Событие состоится завтра на «ВТБ-арене» в Москве.