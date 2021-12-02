Садулаев рассказал о потасовке, в которой помог вызволить болельщика из рук охраны на турнире UFC в Абу-Даби
20:45
Лучший борец планеты, двукратный чемпион Олимпийских игр россиянин Абдулрашид Садулаев прокомментировал потасовку, в которую он вмешался на турнире UFC 267 в Абу-Даби.
На видео (отметка 05:27) видно, как борец, похоже, помогает вызволить болельщика из рук охраны UFC.
«Там такое небольшое недоразумение было. Проблем не было. UFC любят суету нагонять», — сказал Садулаев журналистам после взвешивания перед участием в «Гран-при Москвы — Кубке АЛРОСА».
Соперником Садулаева на «Гран-при Москвы — Кубке АЛРОСА» станет представитель Македонии Магомедгаджи Нуров. Событие состоится завтра на «ВТБ-арене» в Москве.
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