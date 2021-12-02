Абдулрашид Садулаев — о присутствии на UFC 267: «Прилетел поболеть за земляков, за нашего Петра Яна»
20:40
Двукратный чемпион Олимпийских игр по вольной борьбе россиянин Абдулрашид Садулаев рассказал, за кого болел на турнире UFC 267.
«Прилетел поболеть за своих друзей, земляков. Там был такой кард, в котором приняли участие практически одни дагестанцы. И, конечно же, наш Петр Ян. За всех наших прилетел поболеть», — сказал Садулаев «СЭ».
Турнир UFC 267 прошел 30 октября в Абу-Даби. В со-главном событии вечера российский боец Петр Ян победил американца Кори Сэндхагена единогласным решением судей и стал временным чемпионом UFC в легчайшем весе.
Также в этом турнире приняли участие Александр Волков, Ислам Махачев, Хамзат Чимаев, Зубайра Тухугов, Шамиль Гамзатов, Магомед Анкалаев, Тагир Уланбеков, Альберт Дураев и Роман Копылов.
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