«Он оскорбил всех дагестанцев». Гусейнов отреагировал на оскорбления со стороны Емельяненко

Российский средневес Артур Гусейнов отреагировал на оскорбления со стороны Александра Емельяненко. Ранее Емельяненко назвал Артура «дагестанской свиньей».

«Во-первых, он не только обо мне говорит. Тем самым он задел всю дагестанскую нацию, — сказал Гусейнов в интервью YouTube-каналу Вестник ММА. — Дагестанская свинья он говорит. Я же говорю, что он — русская свинья. Это же неправильно будет. Если ты конкретное хочешь сказать, то скажи мне».

«Он не ответил на мой телефонный звонок, а когда ему написал — заблокировал, — продолжил он. — И это делает человек, который в прошлом отсидел [в тюрьме] и «типа» по понятиям жил».

«Он звезды себе набил. Когда у него один раз спросили за эти звезды: «Ты что, вор в законе? Или кто ты вообще?», тогда он даже ответить не смог. Он и на сегодняшний день не сможет обосновать, ответить за эти звезды».

«Он задел дагестанцев. Он говорит, что доедет до Дагестана, и то, что я через ж*опу буду зубы выплевывать. Через свою жопу дешевле будет зубы выплюнуть. Миноискателем даже не найдут в его жопе зубы. Когда люди начинают так говорить, то они должны понимать, кому и для чего они говорят».

На счету Емельяненко в ММА 28 побед, 9 поражений и 1 ничья. Согласно Sherdog, У Гусейнова — 25 побед, 11 поражений и 1 ничья.