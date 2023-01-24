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Сегодня, 08:23

Кевин Гастелум подерется с Крисом Кертисом 8 апреля на UFC 287

Давид Хачатрян
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13-й номер рейтинга UFC в среднем весе Кевин Гастелум (16-8) проведет бой против 14-го номера рейтинга Криса Кертиса (30-9) 8 апреля на UFC 287. Место проведения турнира до сих пор не объявлено. Об этом сообщает Sherdog.

Гастелум идет на серии из двух поражений. В прошлом бою он проиграл Джареду Каннонье (16-6) единогласным решением судей на UFC on ESPN 29. Турнир состоялся 21 августа 2022-го в Лас-Вегасе, США.

Кертис прошлый бой выиграл у Хоакина Бакли (15-6) нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 10 декабря 2022-го на UFC 282 в Лас-Вегасе, США.

UFC
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