Рустам Хабилов перешел из UFC в Bellator

Российский боец MMA Рустам Хабилов объявил о завершении сотрудничества с UFС. Хабилов будет выступать в Bellator.

«Приветствую всех своих болельщиков и всех тех кто следит за моей карьерой! 8 лет под эгидой UFC пролетели незаметно, и наше сотрудничество подошло к концу, — написал Хабилов в Instagram. — Хочу поблагодарить руководство UFC за то что дали мне возможность заявить о себе на весь мир и проявить себя.

С сегодняшнего дня я боец Bellator. Я подписал новый контракт, и это для меня будет еще одним толчком вверх в моей карьере.

Bellator — лидирующая организация в мире ММА, которая очень часто проводит свои бои на территории США и Европы и в этой организации для меня много новых вызовов.

Хочу поблагодарить своих менеджеров, они по-настоящему профессионалы своего дела, которые работают со мной до конца и создают комфортные условия.

Теперь в моей карьере новая цель- это пояс Bellator!

Отдельное спасибо моим близким и друзьям которые всегда рядом и поддерживают меня!"

На ринге 33-летний Хабилов провел 28 поединков, в 24 одержал победы (4 нокаутом), четырежды проиграл.