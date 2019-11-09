Рустам Хабилов: «Были разногласия с Хандожко, не нужно было вызывать меня на бой»

Российский боец Рустам Хабилов после победы над своим соотечественником Сергеем Хандожко на турнире UFC в Москве заявил, что сопернику не стоило вызывать его на поединок.

?Бой в полусреднем весе завершился единогласным решением судей в пользу Хабилова.

Сергею желаю дальнейшего успеха. У нас были разногласия, но мы поговорили с ним прямо в октагоне и все решили, — цитирует «РИА Новости» Хабилова. — Сказал, что не нужно было меня вызывать на бой, это неправильно. В ответ Сергей ответил, что его поставили перед фактом, что это я хотел с ним подраться. Для меня не имеет значения, русский, дагестанец или чеченец он. Я хотел драться с иностранцем, психологически так было бы лучше.

?Не имеет значения, кого я хотел бы видеть своим следующим соперником. Мне нужно физически лучше подойти к следующему бою. В поединке с Сергеем я почувствовал, что такое физическая мощь.