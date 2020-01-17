Русский победитель Макгрегора возвращается в ММА

Литовский боец русского происхождения Артемий Ситенков сообщил «СЭ», что через месяц проведет бой на турнире в Финляндии.

Ситенков — первый, кто нанес поражение Конору Макгрегору. Это произошло 28 июя 2008 года в Дублине. Артемий победил болвым приемом на ногу на 69-й секунде поединка.

— Была ли возможность вернуться в ММА в последние годы, или вам это уже не нужно?

— Мне это уже было не очень интересно, в какой-то момент я просто ездил и собирал гонорары. Заниматься особо не занимался, но предложения поступали, когда Макгрегор чемпионом стал. Сейчас уже смотрю — стареть начал. Попросил товарища записать меня на турнир в Финляндии, через месяц буду участвовать, но это так, чисто для себя, подвигаться.

— Но это же наверняка пойдет в Sherdog?

— Пойдет, конечно.

— Получается, вы возвращаетесь в клетку спустя три года.

— Я это вижу так: заставляю себя подвигаться, позаниматься спортом. Да, конечно, те, кто будет заходить на Sherdog, скажут: «О, он возобновляет карьеру!». Нет, у меня нет иллюзий, я в UFC не попаду, даже на былые позиции не вернусь. Просто подвигаюсь.

Ситенков провел последний бой 15 апреля 2016 год в Павлодаре (Казахстан), на турнире лиги «Ахмат» уступив единогласным решением судей россиянину Шамилю Ирасханову (5-2). На счету Ситенкова 15 побед и 16 поражений в ММА.