"Русская армия ничего мне не сделала". Диас рассказал о потасовке с Хабибом

Боец UFC Нейт Диас рассказал о потасовке с россиянином Хабибом Нурмагомедовым на турнире WSOF в 2015 году. По словам американца, чемпион UFC тогда испугался. Диас объявил о переходе из легкого в полусредний вес. Его следующим соперником станет Энтони Петтис (17 августа).

– Я влепил пощечину Хабибу однажды. Говорил уже об этом. Крме того, я победил Макгрегора быстрее и легче, чем он, – цитирует Диаса ESPN. – Мне не нужно с ним драться, потому что я и так победил его. Я врезал и Конору, и Хабибу – ушел как чемпион. Именно так и делают победители.

Он сидел со своим другом, смеялся надо мной и фотографировал. Поэтому я и плослал его на *** (фиг), а потом ударил по лицу. Русская армия Хабиба ничего после этого не сделала. Со мной был только Крон Грейси, и мы дрались 2 против 15. Эти ребята просто испугались за свою жизнь.

Пусть Хабиб дальше прячется и строит из себя хорошего мальчика.