Руки-базуки подвел итоги боя с тиктокером Степановым

Кирилл Терещин по прозвищу Руки-базуки прокомментировал бой с тиктокером Данилом Степановым.

«Мне было очень тяжело, — сказал Терешин после поединка. — Насчет Степанова скажу, что, видя его технику, он по-любому чем-то занимается. Не может так человек биться, который не занимается вообще. Я дрался с людьми, которые вообще не занимаются [единоборствами], и с ними вообще легко, но у него [Степанова] техника есть, и это видно. И удары у него были очень сильные. Он два раза попал, потом третий раз попал, и уже у меня потемнело все. Дыхалка... Мне уже очень было тяжело даже встать. У меня все темнело. Все равно я считаю, что он занимается, и он не обычный человек, как он говорит. Он тренированный, а я — нет».

Руки-базуки проиграл нокаутом во втором раунде. Видео доступно на канале чеченского блогера Асхаба Тамаева. После боя Терешин вызвал на бой эпатажного музыканта Алишера Моргенштерна.