Реванш между Яном и Стерлингом состоится 30 октября на UFC 267

Российский экс-чемпион UFC Петр Ян и действующий чемпион в легчайшем весе Алджемейн Стерлинг проведут реванш 30 октября на турнире UFC 267. Турнир пройдет в Абу-Даби, сообщает в Twitter журналист Ариэль Хельвани.

Также, на этом турнире состоится поединок между Яном Блаховичем и Гловером Тейшейрой за титул в полутяжелом весе. Впервые с 2011 года номерной турнир не будет транслироваться по платной подписке — его покажут ESPN или ESPN+.

Бой между Яном и Стерлингом состоялся в ночь с 6 на 7 марта на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе, победу одержал Стерлинг после дисквалификации Яна за запрещенный удар.