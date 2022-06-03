Розенструйк оценил шансы Нганну в поединке по боксу с Фьюри

Суринамец Жаирзиньо Розенструйк рассказал, сможет ли чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну выиграть у Тайсона Фьюри в поединке по правилам бокса, но в перчатках для ММА.

«Бокс — это уже совсем другое, — сказал Розенструйк в последнем эпизоде The MMA Hour. — Если ты устанешь, то что тогда? Когда у тебя пустой бензобак, то это означает, что ты ничего не можешь сделать. И тут даже опыт не поможет. Это как если бы ты оказался в боксерской груше. Это то, что происходит, когда устаешь».

Розенструйк проведет следующий поединок на турнире UFC Fight Night 207. Соперник — россиянин Александр Волков.