Вагабов: «Считаю себя лучшим боксером среди бойцов ММА»

Чемпион AMC Fight Nights в полутяжелом весе Вагаб Вагабов высоко оценил свои боксерские навыки в преддверии поединка с Дмитрием Кудряшовым по прозвищу «Кувалда».

«Считаю себя лучшим боксером среди бойцов ММА, — сказал Вагабов. — После победы над Димой Кудряшовым мое слово закрепится и утвердится».

Бой Вагабов — Кудряшов состоится 11 июня в Москве на турнире PRAVDA Old School Boxing.