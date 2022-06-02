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Вагабов: «Считаю себя лучшим боксером среди бойцов ММА»

Вагабов назвал себя лучшим боксером среди бойцов ММА
Ислам Бабаджанов
Корреспондент
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Вагаб Вагабов.

Чемпион AMC Fight Nights в полутяжелом весе Вагаб Вагабов высоко оценил свои боксерские навыки в преддверии поединка с Дмитрием Кудряшовым по прозвищу «Кувалда».

«Считаю себя лучшим боксером среди бойцов ММА, — сказал Вагабов. — После победы над Димой Кудряшовым мое слово закрепится и утвердится».

Бой Вагабов — Кудряшов состоится 11 июня в Москве на турнире PRAVDA Old School Boxing.

ММА
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