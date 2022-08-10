Роуз Намаюнас высказалась о возможном бое с Валентиной Шевченко

Бывшая чемпионка в соломенном весе Роуз Намаюнас (11-5) готова выйти в клетку против Валентины Шевченко (22-3) только в том случае, если это будет для нее выгодно.

«Я люблю Валентину, — отметила Намаюнас в интервью MMA Fighting. — Я всегда забываю, что Аманда Нуньес — величайшая женщина-боец в истории ММА. Но если Валентина продолжит делать то, что она делает, то тоже может претендовать на это звание.

Валентина — моя подруга. Мне нужна веская причина, чтобы подраться с ней. Она удивительна во всех отношениях. Я чувствовала это во время ее тренировок. Но реальный бой — это уже совсем другая история. Очевидно, что наш бой был бы очень интересен фанатам. Но повторюсь: чтобы подраться с Валентиной, мне нужна веская причина».

Намаюнас проиграла Карле Эспарзе (19-6) раздельным решением судей (47-48, 48-47, 49-46) и потеряла титул чемпиона UFC. Бой состоялся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США.

Шевченко победила Тайлу Сантос (19-2) раздельным решением судей (48-47, 47-48, 49-46) 12 июня на UFC 275 в Калланге, Сингапур.