Роуз Намаюнас рассказала, как после страшного слэм-нокаута от Андраде у нее чудом исцелилась шея

Чемпионка UFC в соломенном весе Роуз Намаюнас рассказала, как у нее излечилась шея и ушли головные боли после слэм-нокаута в первом бою с Джессикой Андраде.

«C Андраде я прошла через полное, полнейшее лишение всевозможной девственности — сначала слэм, а потом перелом носа [во втором бою], — сказала Намаюнас на Youtube-канале «Morning Kombat». — В первом бою я не получила никакого ущерба, хотя меня нокаутировали. Более того, слэм избавил меня от старых проблем с шеей, что очень необычно. Это просто было каким-то чудом.

До боя у меня был перелом 6-го позвонка шейного отдела и стеноз позвоночника. Из-за этого у меня иногда возникала слабость в руке, когда я поднимала ее. У меня были ужасные головные бои.

Голова [до первого боя с Андраде] болела так сильно, что я засовывала ее в ледяную ванну. После же слэма я больше никогда не сталкивалась со всеми этими симптомами. Возможно, мне стоит провериться, чтобы понять, остаются ли они у меня до сих пор".

Намаюнас проиграла Андраде слэм-нокаутом на UFC 237 в мае 2019-го. Через год Роуз взяла реванш, победив бразильянку раздельным решением на UFC 251.