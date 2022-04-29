Тревор Уиттман: «В реванше Усман ломал Колби ментально, а тот не мог атаковать в ответ так, в первом бою»

Тренер Камару Усмана Тревор Уиттман поделился воспоминаниями о победе своего бойца над Колби Ковингтоном в реванше.

«За 22 года моей тренерской работы этот кэмп [к UFC 268] был самым сложным в моей жизни, – сказал Уиттман в выпуске UFC Connected. – Мне нужно было держать лапы Камару, суперпанчеру, который просто ломал мое тело. Затем – Роуз, с которой у меня захватывает дыхание, когда я работаю с ней на лапах – настолько она быстрая. И, наконец, Джастин Гэтжи – машина разрушения. Это была очень сложная работа физически, но еще сложнее – ментально. Потому что мне нужно было разрываться между тремя бойцами, и точно знать, что каждому из них я отдаю всего себя на 100 процентов.

Когда прошел бой Джастина и Роуз, настала пора главного боя вечера – между Камару и Колби. Мы хотели закрыть турнир, но, что более важно – закрыть его рот [Колби]. Смотреть за этим боем со стороны... это было зрелище. Я не мог поверить, насколько грамотно Камару дрался, использовал дистанцию и давление. Камару ломал его ментально – Колби чувствовал то, что он чувствовал и в первом бою, но на этот раз он не мог также атаковать в ответ.

Бой прошел настолько гладко и чисто – трудно было написать сценарий лучше. Колби раскрутил этот бой, творил, что хотел на пресс-конференции, но в октагоне настало мое время быть неуважительным к нему. Я тренирую против тебя, и моя цель – сломать тебя».

В ноябре прошлого года Усман победил Ковингтона единогласным решением на UFC 268 в Нью-Йорке.