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Сегодня, 19:18

Павлович готов дать реванш Льюису

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
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Российский тяжеловес Сергей Павлович готов дать реванш американцу Деррику Льюису, сообщает журналист ESPN Бретт Окамото.

«Али Абдель-Азиз, менеджер Сергея Павловича, сказал мне, что он не думает, что бой прошлой ночью был остановлен преждевременно, но если Деррик Льюис захочет вновь провести бой с ним, то может получить его, если UFC захочет этого. Лично я был бы не против, если поединок переназначат», — написал Окамото в Twitter.

В минувшие выходные на турнире UFC 277 в Далласе Павлович техническим нокаутом в первом раунде выиграл у Льюиса.

Всего на счету Павловича 16 побед и 1 поражение.

Деррик Льюис
Сергей Павлович
UFC
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