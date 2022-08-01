Павлович готов дать реванш Льюису

Российский тяжеловес Сергей Павлович готов дать реванш американцу Деррику Льюису, сообщает журналист ESPN Бретт Окамото.

«Али Абдель-Азиз, менеджер Сергея Павловича, сказал мне, что он не думает, что бой прошлой ночью был остановлен преждевременно, но если Деррик Льюис захочет вновь провести бой с ним, то может получить его, если UFC захочет этого. Лично я был бы не против, если поединок переназначат», — написал Окамото в Twitter.

В минувшие выходные на турнире UFC 277 в Далласе Павлович техническим нокаутом в первом раунде выиграл у Льюиса.

Всего на счету Павловича 16 побед и 1 поражение.