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Махачев ответил Оливейре: «Ты сделаешь то, что тебе скажет твой босс»

Российский легковес UFC Махачев ответил Оливейре
Давид Хачатрян
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30-летний российский легковес UFC Ислам Махачев (22-1) ответил Чарльзу Оливейре (33-8), подчеркнув, что он с ним на равных условиях в борьбе за титул чемпиона.

«Ты сделаешь то, что тебе скажет твой босс. Не забывай, мы на равных правах и оба претенденты», — написал Махачев в соцсетях.

Ранее Оливейра в интервью ESPN Brazil заявил, что Махачев не достоин драться за титул чемпиона, потому что не дрался с топовыми бойцами дивизиона.

Оливейра идет на серии из 11 побед. В последнем поединке он победил Джастина Гэтжи (23-4) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США.

Махачев идет на серии из 10 побед. В последнем бою россиянин победил Бобби Грина (29-13) техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 26 февраля на UFC Fight Night 202 в Лас-Вегасе, США.

Ислам Махачев
Чарльз Оливейра
UFC
ММА
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