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15 июня, 23:52

MMA Fighting: Забит Магомедшарипов уведомил UFC о завершении карьеры

Магомедшарипов завершил карьеру
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Боец Забит Магомедшарипов уведомил UFC о завершении карьеры, сообщает MMA Fighting.

Последний поединок Магомедшарипов провел в ноябре 2019 года на турнире UFC Fight Night 163 в Москве, выиграв единогласным решением судей у американца Келвина Каттара.

Магомедшарипов провел в UFC 6 боев и не потерпел ни одного поражения. В последнем бою он одолел Кэлвина Каттара (23-5) единогласным решением судей. Бой состоялся 10 ноября 2019 года на турнире UFC Fight Night 163 в Москве.

Источник: https://www.mmafighting.com/2022/6/15/23170073/zabit-magomedsharipov-notifies-ufc-retirement
Забит Магомедшарипов
UFC
ММА
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