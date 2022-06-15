MMA Fighting: Забит Магомедшарипов уведомил UFC о завершении карьеры

Боец Забит Магомедшарипов уведомил UFC о завершении карьеры, сообщает MMA Fighting.

Последний поединок Магомедшарипов провел в ноябре 2019 года на турнире UFC Fight Night 163 в Москве, выиграв единогласным решением судей у американца Келвина Каттара.

Магомедшарипов провел в UFC 6 боев и не потерпел ни одного поражения. В последнем бою он одолел Кэлвина Каттара (23-5) единогласным решением судей. Бой состоялся 10 ноября 2019 года на турнире UFC Fight Night 163 в Москве.