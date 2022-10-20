Гаджиев считает, что Махачев досрочно победит Оливейру болевым приемом

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев поделился ожиданиями от предстоящего боя Ислама Махачева (22-1) и бразильца Чарльза Оливейры (33-8).

«Тут надо отметить психологию, которая будет ключевым фактором в поединке. Мне кажется, он больше за бразильца, чем за Исламом, потому что у иностранцев вообще гораздо меньшее значение уделяют победам или поражениям. А у Россиян так: если проиграл — смерть, если выиграл — ощущение полного счастья. Плюс на стороне Оливейры — опыт в чемпионских боях то, чего нету у Ислама. Но у Ислама есть серьезный аргумент, потому что тут его лагерь, его команда — это люди, с которыми он тренируется, у которых есть невероятный бойцовский интеллект. А второй аргумент — сильный грепплинг. Хабиб говорил, что Махачев очень сильный грэпплер, а это дорогого стоит. Я считаю, что Махачев выиграет у Оливейры досрочно, болевым приемом», — сказал Гаджиев корреспонденту «СЭ» Алексею Сардаряну.

Бой за звание чемпиона UFC в легком весе между Махачевым и Оливейрой состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.