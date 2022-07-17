Туйнов — о ничейном бое с Шелестом: «Мои удары наносили ему больше ущерба»

Российский кикбоксер Владислав Туйнов подвел итоги кулачного поединка с бойцом из Белоруссии Павлом Шелестом.

«Спорить с судьями не будем, хочу пересмотреть бой, — сказал Туйнов. — По бою я чувствовал, что соперник мне ущерба не нанес. Не было такого, что он меня ошарашил или зацепил. Все удары, которые я попадал, он на них реагировал и заводился эмоционально, а это говорит о том, что он чувствовал мои удары. По его сечкам на лице видно, что мои удары наносили больше ущерба. Не будем спорить, а будем совершенствоваться. Заберем титул».

Итогом трехраундового боя стала ничья. Бойцы возглавили турнир Top Dog 15 в Москве.

На счету Туйнова в кулачной лиге Top Dog 2 победы и 1 ничья.