Туйнов высказался о бое с Минеевым на голых кулаках

Российский кикбоксер Владислав Туйнов порассуждал на тему возможного противостояния с Владимиром Минеевым.

Ранее в интервью «СЭ» президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что Туйнов составил бы конкуренцию Владимиру Минееву, если бы они подрались на голых кулаках в лиге Top Dog.

«За Минеевым следил еще тогда, когда был ребенком. Наверное, разная весовая между нами. Я выступаю в 77 кг, а он — в 85 кг и больше. У него, наверное, весогонка со 100 кг идет. Я не уверен, что в ближайшее время поднимусь в 85 кг, потому что я не самый крупный и большой боец. Этот бой, наверное, сложно воспроизводим. Я думаю, что Камил Гаджиев сказал это не для меня, а для Наима Давудов (чемпион Top Dog в весовой до 85 кг. — Прим. «СЭ»), потому что Наима это выбесит. В голове Наима это прозвучит так: «С хрена ли это Туйнов? Я тоже лучше, я являюсь мастером спорта по кулачному виду спорта». Будет хороший бой Минеев — Даудов, но не мой бой с Минеевым», — сказал Туйнов «СЭ».

В главном событии турнира Top Dog 15, который состоялся 16 июля в Москве, Туйнов встретился с Павлом Шелестом. Итогом противостояния стала ничья.