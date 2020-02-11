Российский борец сломал шею во время приема

На открытом кубке мира по грепплингу, который проходит в Санкт-Петербурге, один из борцов во время приема сломал шею, сообщают «Дагестанские известия».

По информации источника, спортсмен жив, на данный момент у него парализованы руки и ноги. Сообщается, что борца зовут Пайзутдин Алиев.