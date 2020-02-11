Российский борец сломал шею во время приема
11:35
На открытом кубке мира по грепплингу, который проходит в Санкт-Петербурге, один из борцов во время приема сломал шею, сообщают «Дагестанские известия».
По информации источника, спортсмен жив, на данный момент у него парализованы руки и ноги. Сообщается, что борца зовут Пайзутдин Алиев.
На открытом кубке мира по грепплингу, который проходит в Санкт-Петербурге борец из Дагестана во время приёма на руку проводимым сопернику, неблагополучно приземлился и сломал шею. ? По имеющейся информации спортсмен жив, в данный момент парализованы руки и ноги. @dagizvestiyaa #дагестанскиеизвестия #грепплинг
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...