Российский боец заявил, что ему надоели вопросы о Петре Яне

Российский боец Bellator Магомед Магомедов (17-1) устал от вопросов о чемпионе UFC в легчайшем весе Петре Яне (15-1). Об этом Магомедов рассказал в интервью «СЭ».

«Все время спрашивают одно и то же. Я сколько раз высказывался, но хотят услышать что-то новое. Все равно один и тот же вопрос надоедает. Наверное, вспоминают из-за того, что у нас были два зрелищных поединка, и люди хотят увидеть третий бой. Что поделать? Ничего с этим не поделаешь», — сказал Магомедов.

Магомедов и Ян провели между собой два титульных боя в лиге АСВ (сейчас называется АСА). В 2016 году Магомедов выиграл раздельным решением судей, а в 2017-м проиграл единогласным решением судей.

(Илья Андреев)