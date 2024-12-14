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Минаков: «Хотел бы провести поединок с Харитоновым по правилам ММА»

Алина Савинова
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Экс-чемпион Bellator Виталий Минаков заявил о желании провести бой по правилам ММА с Сергеем Харитоновым.

«Я хочу в марте-апреле провести большой бой по правилам ММА. Мне было бы приятно, если бы Серега Харитонов принял этот поединок, и мы его провели. Сереге и мне осталось немного находиться в нашем виде спорта. Будет большая трагедия, если этот гештальт не будет закрыт для него, для меня и для наших болельщиков. Мы в очень хороших отношениях с Серегой, но спортивную составляющую надо реализовать, которую мы много лет назад начали. Ее нужно закрыть», — цитирует Минакова «РБ Спорт».

В ночь на 14 декабря Минаков провел поединок против Кевина Джонсона на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Бой по правилам бокса длился четыре раунда и завершился ничьей.

Источник: РБ Спорт
Виталий Минаков
Сергей Харитонов
ММА
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