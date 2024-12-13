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Сегодня, 18:46

Федор Емельяненко перенес операцию на плече

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Федор Емельяненко.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший боец ММА и экс-чемпион Pride Федор Емельяненко перенес операцию, сообщил его тренер по боксу Александр Мичков.

«Сейчас у него восстановление от травмы, операцию на плечо он сделал. И поэтому никто не знает, как заживление пройдет», — приводит слова Мичкова matchtv.ru.

Федор Емельяненко завершил карьеру в феврале 2023 года после поражения от Райана Бейдера на турнире Bellator 290. Всего в карьере Федор провел 47 поединков, выиграв 40 из них.

Источник: matchtv.ru
Федор Емельяненко
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