Российский боец UFC победил и показал неприличный жест американским болельщикам

Российский боец UFC Магомед Анкалаев, выступающий в полутяжелом весе (до 90,7 кг), одержал победу нокаутом над молдаванином Ионом Куцелабой нокаутом в первом раунде на шоу UFC Fight Night 169 в Норфолке (штат Виргиния, США).

Перед началом поединка Куцелаба атаковал Анкалаева. В начале боя россиянину удалось потрясти соперника хай-киками, Куцелаба стал шататься, и рефери остановил бой. Это вызвало возмущение у молдавского бойца. После объявления Анкалаева победителем американские болельщики стали свистеть. Российский спортсмен, стоя в октагоне, показал им в ответ средний палец руки.

На счету 27-летнего Анкалаева — 13 побед и 1 поражение в ММА. У 26-летнего Куцелабы — 15 побед и 5 поражений.