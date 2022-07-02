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Сегодня, 17:35

Шлеменко может провести бой 30 сентября в Омске

Алексей Еремин
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Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко рассказал, что планирует провести бой 30 сентября в Омске на турнире Shlemenko Fighting Championship.

«26 августа бой никто не отменял, я же готовлюсь все-таки. Плюс мы планируем провести турнир 30 сентября в Омске. И я тоже собираюсь там выступить, соперника обсуждаем. Как только он подпишет контракт, то сразу объявим», — цитирует ТАСС Шлеменко.

38-летний российский боец и Магомед Исмаилов должны сразиться на турнире RCC, который состоится в конце августа в Екатеринбурге.

Ранее президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев объяснил, почему до сих пор не верит в то, что состоится бой между Шлеменко и Магомедом Исмаиловым.

Источник: https://tass.ru/sport/15106393
Александр Шлеменко
Магомед Исмаилов
ММА
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