Шлеменко может провести бой 30 сентября в Омске

Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко рассказал, что планирует провести бой 30 сентября в Омске на турнире Shlemenko Fighting Championship.

«26 августа бой никто не отменял, я же готовлюсь все-таки. Плюс мы планируем провести турнир 30 сентября в Омске. И я тоже собираюсь там выступить, соперника обсуждаем. Как только он подпишет контракт, то сразу объявим», — цитирует ТАСС Шлеменко.

38-летний российский боец и Магомед Исмаилов должны сразиться на турнире RCC, который состоится в конце августа в Екатеринбурге.

Ранее президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев объяснил, почему до сих пор не верит в то, что состоится бой между Шлеменко и Магомедом Исмаиловым.