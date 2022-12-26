Гаджи Автомат готов вернуться в TOPDOG

Российский боец Гаджи «Автомат» Наврузов сообщил, что он хочет подраться на голых кулаках и будет рассматривать предложения разных промоушенов.

«Да, я хочу другое место найти, — сказал Наврузов после боя в интервью журналистам. — У меня есть варианты в других лигах, я их не рассматривал, живу сегодняшним днем. Мне надо искать бои на голых кулаках, развиваться, дальше идти, на месте не стоять. Если они в феврале мне не дадут бой за титул на голых кулаках в Hardcore… а они не дадут, будут затягивать туда-сюда, ему [Сульянову] не выгодно мне давать бой. Я хочу дальше драться, но мне нужен бой на кулаках за титул.

Вижу ли я себя в TOPDOG? Заплатят деньги — увижу. Не знаю, сделают они мне бой или нет. Предложат — подерусь. На моего менеджера выходили и другие лиги: «Наше Дело», RCC, РЕН ТВ, есть разные предложения. Я сказал: «Меня не трогайте, я живу сегодняшним днем, настоящим». Сейчас уже можно рассматривать предложения. Если на кулаках мне дадут бой [в Hardcore] — я подерусь, но они не дадут. Анатолий даст этот бой, если публика будет требовать, а так он не даст бой, ты же видел, что творится».

Слащинин победил Наврузова по правилам бокса решением большинства судей. Бой состоялся 25 декабря на Hardcore Boxing в Москве.