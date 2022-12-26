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Сегодня, 10:44

Алджамейн Стерлинг рассказал, почему он отвечает фанатам в соцсетях

Давид Хачатрян
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Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг (21-3) считает, что общаться с хейтерами в соцсетях — это весело.

«Мне плевать, что говорят люди. Но я хочу защитить себя и сказать, что они неправы, — сказал Стерлинг в интервью MMA Fighting. — Я мог бы просто завершить карьеру, но я изо всех сил стараюсь закатить шоу, развлечь фанатов.

У людей сложился образ того Алджо, который победил Яна дисквалификацией. Они не могут от него избавиться. Перед реваншем люди писали: «Ян убийством» или «Ян сделает с ним все, что захочет». Затем я выхожу и побеждаю. Люди не могут с этим смириться.

Возможно, мне не следует отвечать хейтерам, но в чем прикол? Мне нравится, когда люди подшучивают друг над другом. Если это не действует на мою психику, если из-за этого у меня нет бессонницы и это не влияет на мои выступления, — все путем.

Так почему у людей пригорает, когда я им отвечаю? Не важно, буду я отвечать или нет, меня все равно будут критиковать".
Стерлинг защитил титул в бою против Ти Джея Диллашоу (17-5) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.
Алджамейн Стерлинг
UFC
ММА
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