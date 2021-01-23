Российский боец Фахретдинов получил контракт с UFC

Российский боец Ринат Фахретдинов сообщил, что подписал контракт с UFC.

«Ребята, до последнего не хотел говорить, но уже не вариант скрывать. До сих пор не могу в это поверить, но мы в UFC! Мы в лучшей лиге мира! Я обычный парень с региона, который в далеком 2011 году приехал в Москву на заработки, бывало работал на 3 работах и, чтобы занять себя чем-то вечером, записался на секцию боевого самбо. И пошло-поехало!



Тренировки никогда не оставлял. Я знаю, что в России много ребят, которые больше меня заслуживают драться там, но разве кто-нибудь отказался бы от такого приглашения и шанса? От самого Даны! Я думаю нет, поэтому буду газовать по полной! Громких слов говорить не буду, но сделаю все возможное чтобы надолго запомниться в мире ММА! Татарин из красной книги в UFC!!! Алга!», — написал у себя в Instagram Фахретдинов.

На счету 29-летнего Фахретдинова 17 побед (10 нокаутом) и 1 поражение в ММА.