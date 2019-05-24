Российский боец дебютировал в США с потрясающего нокаута. Видео

28-летний российский боец полулегкого веса (до 65,8 кг) Мовлид Хайбулаев успешно провел первый бой в американской лиге PFL. На бойцовском вечере PFL 13, который прошел в Нью-Йорке, он победил 30-летнего американца Деймона Джексона.

Поединок закончился уже на 10-й секунде – после того, как Хайбулаев нокаутировал соперника ударом коленом в прыжке. Джексона упал на настил без сознания. Этот нокаут – самый быстрый в истории PFL (лига была создана в 2018 году).

"Киллер", - написал в своем Инстаграме чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

Хайбулаев провел в ММА 13 боев, победив в каждом. На счету Джексона – 20 поединков (16 побед, 3 поражения, 1 ничья).

10 seconds of perfection - the fastest stoppage in PFL history! Movlid Khaybulaev moves to 14-0. Khaybulaev earns 6 points with the 1st Round KO #PFLmma #PFL2 pic.twitter.com/w2bnIsHJH5 — #PFLmma (@ProFightLeague) 24 мая 2019 г.

Также в Нью-Йорке выступили еще четверо российских бойцов.

Легкий вес (до 70,3 кг): Ахмед Алиев (18-4) победил бразильца Карлоса Силву (11-2) техническим нокаутом в первом раунде.

Легкий вес (до 70,3 кг): Рашид Магомедов (23-3) победил таджика Лоика Раджабова (11-1) единогласным решением судей.

Легкий вес (до 70,3 кг): Ислам Мамедов (17-2) победил француза Иля Джируна (16-5) раздельным решением судей.

Полулегкий вес (до 65,8 кг): Гаджи Рабаданов (12-3) победил американца Стивен Сайлера (32-19) победил единогласным решением судей.