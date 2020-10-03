Российский боец Борщев станцевал вприсядку после победы на турнире в США

Российский боец ММА Вячеслав Борщев победил единогласным решением судей американца Али Зебяна на турнире LFA 92 в Вичите (Канзас, США). Это был дебют 28-летнего Борщева в LFA.

Всего на его счету две победы в двух боях в ММА. Борщев после выигрыша у 26-летнего Зебяна (4-2) по прозвищу «Анаболический Араб» станцевал вприсядку.

Борщев — чемпион мира по кикбоксингу 2011 года (раздел К-1). В профессиональном кикбоксинге — 18 побед, 2 поражения. Тренируется в зале бойца UFC Юрайи Фейбера — Team Alpha Male (Калифорния, США).