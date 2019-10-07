Российские бойцы Кондратьев, Магомедов и Салтаев вышли в финал чемпионата мира «Бои по правилам TNA» 2019

В Казани разыграли первые путевки в финальную стадию чемпионата мира «Бои по правилам TNA 2019».

Трое россиян праздновали победу в полуфинале престижного турнира, в котором в этот вечер также выступили бойцы из Китая, Белоруссии, Румынии, Армении, Албании и Узбекистана.

Иван Кондратьев первым оформил выход в финал в легкой весовой категории, одолев техническим нокаутом китайского спортсмена Мяо Вея. В «дуэли» до 80 кг белоруса Дмитрия Баранова и россиянина Шарабутдина Магомедова по итогам дополнительного четвертого раунда судьи отдали предпочтение хозяину ринга. Россиянин Муса Салтаев одержал сенсационную победу судейским решением над прошлогодним победителем турнира Шером Мамазулуновым.

Остальными финалистами в своих весовых категориях стали Франческо Ксайя (Албания), Жора Акопян (Армения) и Петр Романкевич (Белоруссия).