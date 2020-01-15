Россиянка Джоджуа бросила вызов австралийке Кассем в UFC
Боец UFC россиянка Лиана Джоджуа, выступающая в категории до 61,2 кг, сменила весовую категорию и вызвала на бой австралийку Надю Кассем. Спортсменка будет выступать в наилегчайшей весовой категории (до 56,7 кг). Часть гонорара Лиана планирует пожертвовать для пострадавших животных при пожаре в Австралии.
Hey @danawhite @ufc @nadia187kassem I'm coming down to 125 and want to challenge you for my debut fight. No trash, no beef. Just let's give a great fight to the fans and let's donate some money from the fight to charity for poor animals of Australia. ?? ? #prayforaustralia Я спускаюсь в 125 фунтов и в своём дебюте хочу бросить вызов @nadia187kassem . Без трештока , просто давай закатим отличный бой и обрадуем болельщиков и пожертвуем частью нашего гонорара для пострадавших животных при пожаре в Австралии @akhmat_mma @seanshelby @ufcrussia @ufceurope ?? И кстати спасибо за постер @blacksharkmma ?
«Я спускаюсь в 125 фунтов и в своем дебюте хочу бросить вызов Наде Кассем. Без трештока, просто давай закатим отличный бой и обрадуем болельщиков и пожертвуем частью нашего гонорара для пострадавших животных при пожаре в Австралии», — написала Лиана в своем аккаунте.
24-летняя Лиана Джоджуа одержала семь побед в ММА при двух поражениях. У ее ровесницы Нади Кассем аналогичный показатель.