Россиянин Мурзаканов получил двухлетнюю дисквалификацию за допинг

Российский боец ММА Азамат Мурзаканов получил двухлетнюю дисквалификацию от Американского антидопингового агентства (USADA). Об этом сообщает официальный сайт организации.

Сообщается, что 29-летний россиянин уличен в нарушении правил UFC по борьбе с допингом. Его тест показал наличие в организме бойца запрещенного вещества болденона.

Срок дисквалификации будет отсчитываться со 2 сентября 2017 года. Таким образом, спортсмен сможет вернуться к выступлениям, начиная со 2 сентября 2019 года.

Ранее спортсмен был временно отстранен, не проведя ни одного боя в UFC. В 2017 году он должен был провести бой с Йоакимом Кристенсеном, но поединок так и не состоялся.

Азамат Мурзаканов провел семь поединков в ММА и во всех победил (пять нокаутов).