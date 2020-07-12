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Россия вышла на второе место по количеству действующих чемпионов UFC

07:41
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Петр Ян на турнире UFC 251 победил бразильца Жозе Альдо техническим нокаутом и стал чемпионом организации в легчайшем весе. Ян стал вторым действующим чемпионом из России после Хабиба Нурмагомедова.

По количеству действующих чемпионов Россия вышла на второе место. Лидирует США (Джон Джонс, американец хорватского происхождения Стипе Миочич и Камару Усман, имеющий паспорт США).

По одному чемпиону имеют: Австралия (Александр Волкановски), Бразилия (Аманда Нуньес), Новая Зеландия (Исраэль Адесанья), Валентина Шевченко (Киргизия), Вэйли Чжан (Китай).

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